Кличко сообщил о повторных взрывах в Киеве

Повторные взрывы раздаются в Киеве, загорелось складское помещение в Подольском районе, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал горожан оставаться в укрытиях и заявил об интенсивной работе системы ПВО.

Украинские СМИ сообщают о том, что из-за повреждения станция метро «Лукьяновская» прекратила работу. По меньшей мере есть несколько пострадавших от ракетных ударов, пишет «Страна».