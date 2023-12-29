Стало известно, когда КНДР сможет запустить экспериментальный ядерный реактор

Экспериментальный легководный ядерный реактор КНДР в Йонбёне может начать работать на полную мощность уже летом 2024 года. Такие сроки назвал министр обороны Республики Корея Син Вон Сик, слова которого приводит агентство Yonhap.

© Korea Institute of Fusion Energy

Глава военного ведомства Южной Кореи пояснил, что сейчас реактор работает в тестовом режиме. При этом еще с прошлого лета Сеул видит признаки сброса охлаждающей воды из системы реактора.

«Ожидается, что штатная работа начнется к следующему лету», — пояснил министр.

При этом он усомнился в том, что при помощи этого реактора Северная Корея может производить плутоний для ядерного оружия. Глава Минобороны Южной Кореи констатировал, что обычно легководные реакторы используются для производства электроэнергии.

«Север может провести испытания для обеспечения электроэнергией района Йонбёна», — заметил Син Вон Сик.

Однако, по его словам, такой реактор можно использовать и для военных целей, производя тритий, являющийся ингредиентом для водородных бомб.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости усиления ядерных сил страны. Для этого, по его словам, требуется наладить массовое производство ядерных боеголовок и создать новую систему межконтинентальных баллистических ракет, которая способна на мгновенный контрудар, а также быстро завершить проект разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.