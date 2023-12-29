СМИ: Украина «прохладно поблагодарила» США за скромную помощь

Украина получит от США «скромный пакет вооружений» на 250 миллионов долларов, так как пока Конгресс не согласен на большее. Как пишет The Washington Post, пакет, решающий некоторые, но далеко не все проблемы ВСУ, «был встречен в Киеве с прохладной благодарностью».

Комментируя новый пакет помощи, замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Егор Чернев заявил, что это «лишь [поможет Украине] продержаться еще некоторое время».

27 декабря администрация Джо Байдена объявила о предоставлении Украине нового пакета вооружений на 250 миллионов. В Белом доме заявили, что это может стать последней партией оружия для ВСУ из запасов США, если Конгресс не одобрит новое финансирование.

В октябре Байден направил в Конгресс запрос на выделение более чем ста миллиардов долларов на безопасность, включая 61 миллиард для Украины, но республиканцы заблокировали эту инициативу.

Последний в 2023 году пакет включает средства ПВО, зенитные и противотанковые ракеты, а также боеприпасы для систем HIMARS, зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Stinger.

The Washington Post отмечает, что сейчас ВСУ находятся в нестабильном положении, сталкиваясь с устойчивостью ВС РФ «без уверенности в краткосрочной помощи со стороны своего главного военного покровителя» — США.

Байден «оказался неспособен убедить скептиков в Конгрессе в том, что поддержка Украины входит в интересы Америки».