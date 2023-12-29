В городе Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

© Shutterstock

Других подробностей не приводится. В городе действует воздушная тревога. До этого издание "Зеркало недели" сообщало о не менее трех взрывах в Днепре.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал, что в городе зафиксированы перебои с подачей энергии для транспорта после более шести взрывов. Мэр Львова Андрей Садовой заявлял, что на объекте критической инфраструктуры после взрывов в городе произошел пожар.