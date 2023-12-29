Социологи: оптимизм покинул Европу

Проведенный в 40 странах мира опрос показал, что оптимистичный взгляд в будущее окончательно переместился из Европы в страны Юга и Востока. В России же настроения стали лучше, чем в пандемию коронавируса. Об этом со ссылкой на международный проект «Конец года» (End of the Year) ассоциации исследовательских агентств Gallup International пишет РИА Новости.

В рамках проекта было опрошено более 40 тысяч человек в 40 странах мира в октябре-декабре 2023 года. В России в опрос провел холдинг «Ромир», в нем приняли участие 1500 респондентов.

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«В среднем двое из каждых пяти опрошенных (39%) по всему миру ожидают, что наступающий год будет лучше уходящего, а один из четырех (26%) придерживается противоположного мнения», — говорится в исследовании Gallup.

При этом социологи обратили внимание на то, что исследование не удалось провести в Китае, ряде стран Южной Америки и Африки, а данные по Украине трудно считать объективными. Мировое общественное мнение «уходит во мглу», констатировали они.

Тем не менее, те результаты, что удалось собрать и обработать, свидетельствуют, что «зона оптимизма окончательно перешла с Запада на Юг и Восток» и «формируется новый мир». В частности, позитивно настроены Индия (+47), Иран (+6), высокие показатели индекса оптимизма в Афганистане, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. А Саудовская Аравия вообще стала лидером по этому показателю — +82.

На фоне этого европейские страны все больше уходят в пессимистичные настроения.

«Особенно сильны они в Боснии и Герцеговине, Италии, Сербии, Болгарии, Португалии, Польше, Австрии», — отмечают аналитики.

В свою очередь Россия традиционно находится посередине, индекс оптимизма в нашей стране составляет минус 9 п.п.

«Однако по сравнению с предыдущими замерами, показатель пошел на поправку. Напомним, что в пандемийные годы он опустился до отметки в минус 13 пунктов», — говорится в исследовании Gallup.