Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных в республике организаций

"Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в Республике Казахстан террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - пояснил Смадияров.