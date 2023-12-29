Казахстан исключил "Талибан" из списка запрещенных в республике организаций
Казахстанские власти приняли решение исключить движение "Талибан" (запрещено в РФ) из списка запрещенных в стране организаций. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров в интервью агентству Казинформ.
"Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в Республике Казахстан террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - пояснил Смадияров.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства также ответил, каким образом будут развиваться дипломатические контакты между Казахстаном и "Талибан".
"Что касается политических контактов, хотелось бы подчеркнуть, что Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций", - отметил он.
С 3 по 5 августа в Астане прошел совместный с Афганистаном деловой форум. От афганской стороны участие принимали более 150 предпринимателей из разных отраслей экономики, в том числе банков. По итогам мероприятия представители деловых кругов Казахстана и Афганистана заключили контракты на $190,8 млн.