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Белый дом призвал Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана

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Россию призвали выпустить на свободу американца Пола Уилана, который ровно пять лет назад был взят под стражу по обвинению в шпионаже. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Салливан заверил, что США принимают все необходимые меры для возвращения Уилана на родину.

«Мы вновь призываем Россию освободить его немедленно. Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы вернуть его домой к родным», — указано в его заявлении.

Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией

Распространяющийся по европейским странам страх перед войной с Россией начинает приобретать масштабы эпидемии. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о предполагаемом конфликте с РФ, передает РИА Новости.

Ранее Вийнен предупредил, что обществу следует «готовиться к войне с Россией», а Нидерландам, чья армия не готова к такому противостоянию, должна ежегодно набирать тысячи добровольцев.

«И главком вооруженных сил Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», — написал Алексей Пушков своем Telegram-канале.

Посол в Аргентине рассказал об обещании новых властей страны в отношении РФ

Поддерживать диалог с Россией намерены новые власти Аргентины, есть шанс договориться с ними об инвестициях и торговле. Об этом сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

По его словам, администрация лидера страны Хавьера Милея не против установить с Россией дружеские отношения, хотя их политика концентрируется на уподоблении США и западным странам. Феоктистов в то же время подчеркнул, что главное для новой власти — торгово-экономические вопросы, инвестиции. Следовательно, с ними можно найти общий язык и установить взаимовыгодное сотрудничество.

Сенатор США предложил нанести удар по Ирану

Нанести удар по нескольким объектам в Иране предложил сенатор Конгресса США Линдси Грэм, настаивая, что Тегеран поддерживает йеменских мятежников-хуситов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью телеканала Fox News.

«Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я уже на протяжении шести месяцев говорю <...> нанести удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, есть штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции [КСИР]. Сотрите это с лица земли», — призвал он.

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник

Очередной украинский беспилотный летательный аппарат был сбит противовоздушной обороной РФ в небе над Курской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.