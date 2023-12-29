Стало известно о «сложнейшем» разговоре Байдена с Нетаньяху

Американский лидер Джо Байден провел «одну из самых сложных и фрустрирующих» бесед по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Последний пошел на попятный в вопросе о финансировании Палестинской национальной администрации (ПНА), отмечает онлайн-издание Axios.

Белый дом добивается от кабмина еврейского государства возобновления перечисления в бюджет ПНА средств, собираемых в виде налогов и пошлин от лица палестинских властей. Правительство Израиля перестало переводить указанные деньги после нападения ХАМАС.

Американо-израильский журналист Барак Равид, ссылаясь на представителей администрации США, назвал этот субботний разговор признаком растущего напряжения между Байденом и Нетаньяху.

По его информации, под давлением США Израиль согласился возобновить переводы средств, составляющие львиную долю бюджета ПНА, но за вычетом сумм, причитающихся Газе. Власти Палестины отказались принимать эти деньги. Нетаньяху предложил передать средства на временное хранение Норвегии до выработки механизмов, гарантировавших, что ими не воспользуется ХАМАС.

Однако в разговоре с Байденом Нетаньяху заявил, что не считает это больше хорошей идеей. По словам премьера Израиля, он не доверяет норвежцам, а Палестинская администрация должна просто согласиться с частичным переводом средств.

Президент США сказал, что Америка доверяют норвежскому предложению, что должно быть достаточно для Израиля.

После небольшой дискуссии Байден заявил Нетаньяху, что рассчитывает на решение данного вопроса. Затем завершил разговор, повесив трубку.

Для Нетаньяху возобновление переводов чревато распадом правящей коалиции, где против финансирования ПНА выступает ультраправый глава Минфина Бецалель Смотрич. Вашингтон опасается, что без финансирования ПНА, контролирующая часть Западного берега реки Иордан и враждующая с мятежниками-исламистами из ХАМАС, грозит коллапс.