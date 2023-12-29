Украинский премьер запросил экстренную встречу с донорами Киева
Экстренную встречу с донорами Киева запросил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, указав, что речь пойдет о «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалось соответствующее письмо.
«Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование начиная с января 2024 года», — указал премьер-министр Украины.
Шмыгаль отметил, что Киев не в состоянии откладывать решение этого вопроса до марта, так как финансовое положение страны критическое и требует немедленного принятия мер.
Пока неясно, как на Западе отреагировали на письмо и согласились ли назначить срочную встречу, пишет Bloomberg.
Накануне министр социальной политики Украины Оксана Жолнович предупредила, что правительство не может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если США и Европа не отправят им денег.
В апреле министр финансов Украины Сергей Марченко указал, что дефицит бюджета страны — около 5 миллиардов долларов ежемесячно, две трети этих средств поступают из-за границы, а три четверти трат приходятся на нужды армии.