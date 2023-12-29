Посол РФ: ФРГ игнорирует запросы по расследованию подрыва «Северных потоков»

Правительство Германии все еще игнорирует просьбы Москвы предоставить им информацию о ходе и результатах расследования вокруг «Северных потоков», хотя Россия неоднократно отправляла им соответствующий запрос. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

«Несмотря на многочисленные запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования», — указал дипломат.

По его словам, подобная скрытность вызывает вопросы в отношении беспристрастности и объективности расследования.

Нечаев подчеркнул, что на стороне стран из состава ЕС самые современные средства разведки и технической экспертизы, а потому тяжело поверить, что они уже целый год как не в состоянии раскрыть серьезное происшествие, которое произошло «прямо у них под носом» и серьезно повлияло на поставки сырья в страны Европы.

«Вместо этого через СМИ вбрасываются откровенно абсурдные, даже смехотворные сценарии. Мы с таким подходом мириться не намерены», — заверил посол.