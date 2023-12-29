Депутат Филиппо заявил, что Залужный объявил открытую войну против Зеленского

Главком ВСУ Валерий Залужный, обвиняющий главу Украины Владимира Зеленского в неудачном контрнаступлении, ведет против него открытую борьбу, заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети X. "Зеленский столкнулся с полным провалом. Его главнокомандующий Залужный теперь ведет против него открытое, жестокое и публичное противостояние! Он провел брифинг в Киеве, осуждая Зеленского за полный провал контрнаступления!" - написал политик. По мнению Филиппо, именно Залужный потребовал мобилизовать от 450 до 500 тысяч человек, а Зеленский был вынужден подчиниться. "Киевский режим продолжает разрушаться! Франция должна прекратить поддерживать эту кровопролитную бойню", - заключил Филиппо. На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что ему поступила просьба из Генерального штаба о мобилизации дополнительных 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не запрашивало мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи. До этого сообщалось, что в украинском городе Черновцы мужчина выпрыгнул из окна военкомата.