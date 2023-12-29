Назван размер компенсации Google за тайную слежку за пользователями

Компания Google достигла предварительного урегулирования по иску на сумму не менее 5 миллиардов долларов о тайном сборе данных пользователей браузера Google Chrome. Об этом сообщает Reuters.

Условия урегулирования не разгласили, однако юристы заявили, что в Google согласились на обязательный перечень требований. Его представят на одобрение суда к 24 февраля 2024 года.

Уточняется, что приложения Google позволяли компании отслеживать активность пользователей даже в тех случаях, когда они переводили браузер Google Chrome в приватный режим просмотра «инкогнито».