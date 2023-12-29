Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, обвиняя президента Владимира Зеленского в провале контрнаступления, ведет с ним откровенную конфронтацию. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X, передает РИА Новости.

Он считает, что лидер Украины «сталкивается с полным фиаско», так как уже его собственный главнокомандующий ведет против него «публичную и жесткую войну». Филиппо напомнил, что Валерий Залужный провел брифинг в Киеве, в ходе которого обвинил Зеленского в полном провале контрнаступления.

Французский политик также считает, что именно Залужный посчитал необходимым мобилизовать от 450 до 500 тысяч человек, а Зеленскому пришлось выполнить это требование.

«Киевский режим продолжает рушиться! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню», — потребовал Филиппо.