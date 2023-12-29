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Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от присоединения страны к БРИКС

Аргентина не присоединится к БРИКС, президент страны Хавьер Милей направил соответствующее уведомление членам объединения, сообщил телеканал TN.

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от присоединения страны к БРИКС
© Деловая газета "Взгляд"

По данным источника TN, Милей направил членам БРИКС письмо, в котором написал, что в настоящее время считает неуместным участие Аргентины в объединении, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что администрация избранного аргентинского президента Хавьера Милея проводит анализ о возможности присоединения к БРИКС.

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