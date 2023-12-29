Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от присоединения страны к БРИКС
Аргентина не присоединится к БРИКС, президент страны Хавьер Милей направил соответствующее уведомление членам объединения, сообщил телеканал TN.
По данным источника TN, Милей направил членам БРИКС письмо, в котором написал, что в настоящее время считает неуместным участие Аргентины в объединении, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что администрация избранного аргентинского президента Хавьера Милея проводит анализ о возможности присоединения к БРИКС.