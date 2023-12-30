В Белграде несколько тысяч оппозиционеров устроили митинг

В центре сербской столицы собрались несколько тысяч сторонников оппозиции, они заняли большой отрезок улицы Теразие у гостиницы «Москва».

Оппозиция собралась на ранее анонсированный протест, там установлена сцена, где выступают оппозиционные лидеры, передает РИА «Новости».

Они вышли на улицы с флагами Сербии и Евросоюза.

Ранее участники протеста в Сербии установили палатки на перекрестке улиц возле зданий МИД и министерства госуправления республики в центре Белграда.