$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Белграде несколько тысяч оппозиционеров устроили митинг

В центре сербской столицы собрались несколько тысяч сторонников оппозиции, они заняли большой отрезок улицы Теразие у гостиницы «Москва».

Оппозиция собралась на ранее анонсированный протест, там установлена сцена, где выступают оппозиционные лидеры, передает РИА «Новости».

В Сербии начались повторные выборы

Они вышли на улицы с флагами Сербии и Евросоюза.

Ранее участники протеста в Сербии установили палатки на перекрестке улиц возле зданий МИД и министерства госуправления республики в центре Белграда.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что протесты в Сербии организуют по «шаблонам из западных методичек». Глава МИД Сергей Лавров назвал погромы в Сербии попыткой госпереворота.

В мире
Видео
Мария Захарова
Сергей Лавров
МИД России
ЕС
Выборы на Украине
Майдан