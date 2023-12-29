Сенатор США предложил нанести удар по Ирану

"Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я уже на протяжении шести месяцев говорю <...> нанести удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, есть штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции [КСИР], которую можно увидеть из космоса. Сотрите это с лица земли", - сказал он в интервью телеканалу Fox News .

После начала израильской операции в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военные действия в палестинском анклаве не будут прекращены. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число участников операции, помимо США, должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.