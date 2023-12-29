Эксперт оценил прогноз о вступлении Грузии в ЕС к 2030 году

Политолог Дмитрий Журавлев оценил прогноз главы правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) к 2030 году. В беседе с «Лентой.ру» эксперт усомнился в подобной возможности и назвал провокацией слова Кобахидзе о членстве Тбилиси в ЕС.

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«Вопрос в том, готов ли ЕС принять Грузию. Да, формальных препятствий, таких как у Украины, у Грузии, нет. Да, в случае согласования действий, ЕС, наверное, чем-то поможет Грузии в движении к стандартам ЕС: "молодые" страны получают дополнительные дотации именно на выравнивание в соответствии со стандартами ЕС. Однако я пока не слышал, чтобы ЕС заявлял, что он готов начать процедуру принятия Грузии в свой состав», — сказал Журавлев.

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Это скорее призыв к Евросоюзу «дать отмашку», чтобы к 2030-му готовиться к вступлению. В принципе, Евросоюзу Грузия не помешает, но и не сказать, что она ему как-то поможет. (...) Это скорее провокация по отношению к Еврсооюзу, но провокация не в негативном смысле, а скорее некое понуждение к действию, призыв дать реакцию

Он также напомнил, что включение в состав ЕС определенной страны накладывает обязательства не только на саму страну, но и на ЕС.

«До стандартов ЕС страна-кандидат не должна доходить на момент вступления, но она должна проявить способность этих стандартов в какой-то точке достичь, так как достигать этих стандартов она будет при поддержке самого Евросоюза. (...) Вряд ли сейчас ЕС к этому готов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что к 2030 году страна будет полностью готова к вхождению в состав Евросоюза. «Мы можем дать слово, что к 2030 году Грузия будет готова к тому, чтобы стать членом Евросоюза», — отметил он.

Кобахидзе также сравнил возможности Грузии и Молдавии. Политик подчеркнул, что его страна за два года в разы нарастила экономические показатели и они являются одним из решающих факторов для вступления в ЕС.