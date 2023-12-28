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В Германии считают, что ЕС будет финансировать Украину и без Венгрии

Председатель Кабмина Германии Кристиан Вагнер заявил, что Евросоюз (ЕС) сможет оказывать финансовую помощь Украине даже в том случае, если Венгрия будет выступать против. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Германии считают, что ЕС будет финансировать Украину и без Венгрии
© globallookpress.com

По его словам, Евросоюз намерен оказывать помощь Украине «в любом случае». Он также подчеркнул, что Германия намерено активно продвигать выделение военной помощи Украине в следующем году. По словам Вагнера, в начале 2024 года ФРГ собирается снова поднять вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро, которые ранее планировалось направить Киеву, но обсуждение заблокировала Венгрия.

«ЕС продолжит свою поддержку. ЕС-26 (без Венгрии — прим. ред.), конечно, тоже сможет действовать. Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе», — добавил он.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о неизменности позиции Будапешта по Украине.

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