В Германии считают, что ЕС будет финансировать Украину и без Венгрии

«ЕС продолжит свою поддержку. ЕС-26 (без Венгрии — прим. ред.), конечно, тоже сможет действовать. Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе», — добавил он.