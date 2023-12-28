В Германии считают, что ЕС будет финансировать Украину и без Венгрии
Председатель Кабмина Германии Кристиан Вагнер заявил, что Евросоюз (ЕС) сможет оказывать финансовую помощь Украине даже в том случае, если Венгрия будет выступать против. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Евросоюз намерен оказывать помощь Украине «в любом случае». Он также подчеркнул, что Германия намерено активно продвигать выделение военной помощи Украине в следующем году. По словам Вагнера, в начале 2024 года ФРГ собирается снова поднять вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро, которые ранее планировалось направить Киеву, но обсуждение заблокировала Венгрия.
«ЕС продолжит свою поддержку. ЕС-26 (без Венгрии — прим. ред.), конечно, тоже сможет действовать. Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе», — добавил он.
Ранее глава МИД Венгрии заявил о неизменности позиции Будапешта по Украине.