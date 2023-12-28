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Венесуэла начнет оборонительные действия в ответ на корабль Британии у Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил своим военным начать «действия оборонительного характера» в ответ на появление патрульного корабля Великобритании у берегов Гайаны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Венесуэла начнет оборонительные действия в ответ на корабль Британии у Гайаны
© globallookpress.com

По словам Мадуро, размещение патрульного корабля Великобритании является провокацией и «угрозой суверенитету Венесуэлы».

«Я распорядился активировать совместные действия защитного характера всех вооруженных сил как ответ на провокацию и угрозу миру и суверенитету нашей страны со стороны Великобритании», — заявил он.

Ранее власти Великобритании приняли решение отправить свой военный корабль к берегам Гайаны. Это было сделано «в знак солидарности» из-за территориального конфликта Гайаны с Венесуэлой.

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