Венесуэла начнет оборонительные действия в ответ на корабль Британии у Гайаны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил своим военным начать «действия оборонительного характера» в ответ на появление патрульного корабля Великобритании у берегов Гайаны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Мадуро, размещение патрульного корабля Великобритании является провокацией и «угрозой суверенитету Венесуэлы».
«Я распорядился активировать совместные действия защитного характера всех вооруженных сил как ответ на провокацию и угрозу миру и суверенитету нашей страны со стороны Великобритании», — заявил он.
Ранее власти Великобритании приняли решение отправить свой военный корабль к берегам Гайаны. Это было сделано «в знак солидарности» из-за территориального конфликта Гайаны с Венесуэлой.
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