В Венгрии вандалы осквернили могилы советских воинов

Акт вандализма по отношению к советскому воинскому захоронению в Венгрии совершен неизвестными лицами в городе Мезёчат, расположенном на северо-востоке страны в области Боршод-Абауй-Земплен.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Будапеште, по этому поводу были направлены обращения в МИД и Минобороны Венгрии, которые пообещали принять меры для того, чтобы такое больше не повторилось.

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Акт вандализма на кладбище в Мезёчате, где похоронены советские солдаты, погибшие в 1944-1945 годах в боях с гитлеровцами на территории Венгрии, был совершен на прошлой неделе.

"Неизвестные снесли мемориальные плиты, установленные на могилах советских воинов. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. Местные власти должны будут восстановить плиты и привести на кладбище все в порядок", - рассказал руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев.

Посольство России выразило признательность компетентным органам Венгрии и муниципальным властям за квалифицированные и оперативные меры реагирования на осквернение советского воинского захоронения в Мезёчате.

"Действия наших партнеров выдержаны в полном соответствии с законодательством страны пребывания, а также российско-венгерским межправсоглашением об увековечении памяти павших военнослужащих и гражданских жертв войн и о статусе захоронений от 6 марта 1995 года", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе посольства.

Российские дипломаты выразили уверенность в том, что "предпринятые шаги, включая оборудование места захоронения системой видеонаблюдения, остудят пыл тех, кто труслив настолько, что предпочитает воевать с монументами и мемориалами". Посольство поблагодарило "всех сопричастных за человеческое и достойное отношение к этой живой и чувствительной проблеме".