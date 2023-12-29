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Запад осудил обогащение урана Ираном

Франция, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты осудили увеличение Ираном объемов производства высокообогащенного урана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление стран.

Запад осудил обогащение урана Ираном
© globallookpress.com

"Производство высокообогащенного урана Ираном не имеет заслуживающего доверия гражданского оправдания… Эти решения ... представляют собой безрассудное поведение в напряженном региональном контексте… Мы осуждаем это действие", - говорится в заявлении ФРГ, Франции, Великобритании и США.

Отмечается, что ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло об ускорении Ираном темпов производства высокообогащенного урана чистотой до 60% - это степень обогащения, близкая к оружейной, с его помощью можно создать три атомные бомбы.

В конце ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал международное сообщество вернуться к диалогу с Ираном и учесть его ядерные амбиции.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что США и западным участникам Соглашения по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) не удастся заретушировать собственное нарушение плана.

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