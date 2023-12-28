Мадуро приказал ВС приготовиться из-за британского корабля у берегов Гайаны

Вооруженным силам Венесуэлы поступил приказ приготовиться начать "защитные действия" из-за британского военного корабля у берегов Гайаны. Этот приказ поступил от президента страны, Николаса Мадуро, сообщает Reuters. "Я распорядился активировать совместные действия защитного характера всех вооруженных сил как ответ на провокацию и угрозу миру и суверенитету нашей страны со стороны Великобритании", - заявил Мадуро. 24 декабря сообщалось, что британский военный корабль отправится к берегам Гайаны. До этого Венесуэла осудила прибытие британского военного корабля в Гайану. Согласно заявлению министерства, данный шаг представляет собой прямую угрозу миру в регионе. МИД требует прекратить иностранное вмешательство в территориальный спор по Гайане-Эссекибо.