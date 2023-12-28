$90.30-1.40100.55-0.79
Войти в почту

У Японии нет планов по ужесточению требований к въезду для россиян

В посольстве Японии в Москве заявили, что у Токио нет планов по ужесточению требований к въезду для россиян. Об этом сообщают «Известия».

У Японии определились с планами по ужесточению требований к въезду для россиян
© globallookpress.com

Как уточнили в диппредставительстве, сейчас россиянам выдают визы по тем же правилам, что и раньше. При этом в посольстве добавили, что не знают, изменится ли это в будущем.

«Хотя предсказать будущее невозможно, в настоящее время ужесточения или, наоборот, послабления требований к въезду в Японию и оформлению виз для граждан РФ не планируется. Сейчас визы выдаются россиянам так же, как и раньше», — рассказали в диппредставительстве.

Ранее Япония ввела санкции против 35 россиян.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости