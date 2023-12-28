У Японии определились с планами по ужесточению требований к въезду для россиян

В посольстве Японии в Москве заявили, что у Токио нет планов по ужесточению требований к въезду для россиян. Об этом сообщают «Известия».

Как уточнили в диппредставительстве, сейчас россиянам выдают визы по тем же правилам, что и раньше. При этом в посольстве добавили, что не знают, изменится ли это в будущем.