СМИ: Россия может ответить на территориальные претензии США в Арктике
Издание Military Watch Magazine сообщает, что Россия может ответить на территориальные претензии США в Арктике.
Источник отмечает, что США обозначили свои территориальные претензии к Арктике и расширяют свою военную деятельность в этом регионе уже почти десять лет. При этом Россия также обладает в заметной группой войск в Арктике. По словам автора издания, в таких точках, как архипелаг Новая Земля и порт Тикси, находятся российские системы ПВО С-400 и особые модели ЗРК малой дальности, которые были специально адаптированы под условия Арктики.
«Хотя во время холодной войны Арктика имела значение как кратчайший транзитный маршрут между СССР и Соединенными Штатами для стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет с ядерным вооружением, сегодня значение региона, возможно, намного выше. Из-за ограниченного количества тактических боевых самолетов, имеющихся в составе российского флота, значительная часть ответственности за противовоздушную оборону в Арктике легла на наземные средства», — сообщает издание.
Ранее Арктику назвали залогом экономического суверенитета России.