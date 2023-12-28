СМИ: Россия может ответить на территориальные претензии США в Арктике

Источник отмечает, что США обозначили свои территориальные претензии к Арктике и расширяют свою военную деятельность в этом регионе уже почти десять лет. При этом Россия также обладает в заметной группой войск в Арктике. По словам автора издания, в таких точках, как архипелаг Новая Земля и порт Тикси, находятся российские системы ПВО С-400 и особые модели ЗРК малой дальности, которые были специально адаптированы под условия Арктики.