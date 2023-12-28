США перебросили в Арктику 100 истребителей

Власти США осуществили переброску 100 истребителей F-22 и F-35 на Аляску, желая расширить свое влияние в арктическом регионе. Об этом сообщили обозреватели американского издания.

© Министерство обороны Великобритании

«Заявив претензии на Арктику через свой самый северный штат Аляска, США расширяют свою военную деятельность в регионе. Одним из наиболее заметных признаков того, что региону уделяется приоритетное внимание, стала переброска более 100 истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску», — сообщается в статье Military Watch Magazine.

Своими действиями Вашингтон пытается конкурировать с Россией, серьезная группировка войск которой также присутствует в арктическом регионе. По мнению издания, данные действия усилят напряженность между РФ и США.