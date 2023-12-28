Сенатор Грэм призвал «стереть с карты мира» Иран

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) получает финансирование от Ирана, предположил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Он добавил, что за это исламскую республику следует «стереть с карты мира», пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Сенатор отметил, что без Ирана не будет хуситов, их движение полностью поддерживается Тегераном.

«Я призываю уже шесть месяцев: нанесите удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, а штаб-квартиру их революционной гвардии видно из космоса. Сотрите его с карты», — подчеркнул Грэм.

Законодатель признался, что ранее рекомендовал шефу Пентагона Ллойду Остину внятно донести до властей Ирана, что представляют собой «красные линии» для Соединенных Штатов в контексте ответного нападения.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 7 октября. Боевики различных вооруженных группировок за три неполных месяца нанесли десятки ударов по американским базам в макрорегионе. Кроме того, хуситы совершили свыше сотни нападений на корабли в Красном море.