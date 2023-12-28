На Украине заявили о планах конфисковать два российских пассажирских самолёта

«Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства», — говорится в сообщении ведомства.

В ноябре помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что коллективный Запад не будет возвращать России её замороженные активы, пока она не заплатит за СВО на Украине. Речь идёт о $300 млрд активов.