Премьер Ливана предупредил о войне на всем Ближнем Востоке

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати предупредил о возможной войне на всем Ближнем Востоке и обратился к международному сообществу с просьбой оказать давление на Израиль для прекращения его агрессивных действий в секторе Газа и на юге Ливана. Об этом ливанский премьер заявил на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

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«Продолжение израильских провокаций на юге Ливана может привести к росту напряженности и всеобъемлющей войне в регионе», — передает слова Микати Daily Mail.

Он также подчеркнул, что ключевым шагом к разрешению конфликта в секторе Газа является прекращение огня, с последующим переходом к переговорам о предоставлении палестинцам их законных прав.

В свою очередь, Дэвид Кэмерон приветствовал усилия ливанского правительства по предотвращению широкомасштабной конфронтации с Израилем. Также глава МИД Британии выразил озабоченность военной эскалацией, которая усугубляет риски и нестабильность в мире.