На Украине предложили освободить от мобилизации одну группу граждан

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга ) подал альтернативный законопроект о мобилизации, в котором предлагается освободить от призыва на фронт граждан третьей группы инвалидности. Его цитирует РИА Новости .

По его словам, этот документ отличается от правительственного, в том числе подразумевается предоставление права на увольнение с военной службы инвалидам третьей группы, а не только первой и второй. Гончаренко также предлагает сделать возможной отсрочку соискателям «следующего уровня образования» по любой специальности. Кроме того, согласно его законопроекту, военные смогут демобилизоваться через 18 месяцев службы, а не 36.