В отсеке шасси самолета в Париже обнаружили алжирца с переохлаждением
В отсеке шасси самолета, прилетевшего в парижский аэропорт Орли из алжирского Оран, обнаружили мужчину с сильным переохлаждением. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на France Press.
Уточняется, что речь идет о мужчине примерно 20 лет. Его обнаружили по прибытии рейса из Орана утром 28 декабря во время технической проверки самолета. У алжирца диагностировали сильное переохлаждение и доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Других подробностей не приводится.
Стоит отметить, что на высоте в 12 километров, на которой летают коммерческие рейсы, температура за бортом может быть меньше минус 50 градусов.
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