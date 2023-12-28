В отсеке шасси самолета в Париже обнаружили алжирца с переохлаждением

В отсеке шасси самолета, прилетевшего в парижский аэропорт Орли из алжирского Оран, обнаружили мужчину с сильным переохлаждением. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на France Press.

Уточняется, что речь идет о мужчине примерно 20 лет. Его обнаружили по прибытии рейса из Орана утром 28 декабря во время технической проверки самолета. У алжирца диагностировали сильное переохлаждение и доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Других подробностей не приводится.