Посол Армении выразила надежду на упрочение отношений с США

Посол Армении в Вашингтоне Лилит Макунц выразила надежду на укрепление отношений республики с США в наступающем году. Об этом сообщает РИА Новости.
"Надеемся на более прочное армянско-американское партнерство в 2024 году", - отметила Макунц по итогам праздничного приема у госсекретаря США Энтони Блинкена в честь глав дипломатических миссий,
Она назвала прием, организованный Блинкеном и его супругой госпожой Эван Райан, теплом. Накануне в Баку заявили, что ожидают от Вашингтона позитивных шагов в отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов.
По его словам, в октябре отношения с США можно было расценивать "как напряженные". Глава ведомства обратил внимание, что это не было инициативой властей республики, а являлось следствием антиазербайджанских заявлений представителя Госдепа. Байрамов отметил, что в Вашингтоне предприняли шаги, направленные на стабилизацию двухсторонних отношений.