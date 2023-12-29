Посол Армении выразила надежду на упрочение отношений с США

Посол Армении в Вашингтоне Лилит Макунц выразила надежду на укрепление отношений республики с США в наступающем году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Надеемся на более прочное армянско-американское партнерство в 2024 году", - отметила Макунц по итогам праздничного приема у госсекретаря США Энтони Блинкена в честь глав дипломатических миссий,

Она назвала прием, организованный Блинкеном и его супругой госпожой Эван Райан, теплом. Накануне в Баку заявили, что ожидают от Вашингтона позитивных шагов в отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов.