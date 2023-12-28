В Польше намерены обжаловать ликвидацию государственных СМИ
Пресс-секретарь польской партии «Право и справедливость» Рафал Бохенек заявил о планах оппозиции обжаловать в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ. Его слова приводит «РИА Новости».
Ранее Минкульт Польши принял решение ликвидировать государственные СМИ в связи с прекращением их финансирования — президент страны Анджей Дуда наложил вето на выделение денег для этого.
Бонехек назвал действия главы ведомства Бартоломея Сенкевича незаконными. Также, по его словам, в Польше продолжаются «неустанные попытки установить партийных номинантов в общественных СМИ без малейших правовых оснований в обход законам, конституции и постановлениям суда».
«Мы в ближайшее время направим соответствующие заявления в прокуратуру», — сказал Бонехек, отметив, что оппозиция не намерена позволять «им подчинить партии общественные СМИ и ограничивать права граждан на информацию».
Напомним, что в последние месяцы в Польше прошла серия увольнений в СМИ. В частности, своих постов лишились председатели правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. При этом последние были сразу снова сформированы. В их задачи входит создание новых правлений общественных СМИ.