В Польше намерены обжаловать ликвидацию государственных СМИ

Пресс-секретарь польской партии «Право и справедливость» Рафал Бохенек заявил о планах оппозиции обжаловать в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее Минкульт Польши принял решение ликвидировать государственные СМИ в связи с прекращением их финансирования — президент страны Анджей Дуда наложил вето на выделение денег для этого.

Бонехек назвал действия главы ведомства Бартоломея Сенкевича незаконными. Также, по его словам, в Польше продолжаются «неустанные попытки установить партийных номинантов в общественных СМИ без малейших правовых оснований в обход законам, конституции и постановлениям суда».

«Мы в ближайшее время направим соответствующие заявления в прокуратуру», — сказал Бонехек, отметив, что оппозиция не намерена позволять «им подчинить партии общественные СМИ и ограничивать права граждан на информацию».