В Пакистане отказались от празднования Нового года из солидарности с Палестиной

Пакистан отказался праздновать Новый год в знак солидарности с Палестиной. Об этом заявил временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар в телеобращении, передает Geo News.

«Пакистанский народ находится в печальном состоянии. Поэтому, принимая во внимание ситуацию, правительство Пакистана решило запретить все празднования, связанные с Новым годом. Я обращаюсь ко всем пакистанцам: проявите солидарность с угнетенными палестинцами и соблюдайте простоту с рассветом нового года», — сообщил политик.

Какар также подчеркнул, что Пакистан отправил две партии помощи в Сектор Газа и готовит отправку третьей. Кроме того, он напомнил, что руководство Пакистана регулярно осуществляет контакты с властями Египта и Иордании по оказанию помощи Газе.