Опрос INSA: 43% немцев опасаются повторения беспорядков на Новый год

Более 40% жителей Германии опасаются повторения беспорядков на Новый год. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института INSA, проведенного для немецкой газеты BILD.

"43% опрошенных обеспокоены, что на Новый год может повториться прошлогодняя волна насилия. 51% не испытывают такого страха", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что только 21% опрошенных планирует запускать фейерверки на праздники, а 75% граждан ФРГ отказались от этой возможности.

Кроме того, 50% опрошенных выступили за полный запрет на пиротехнику в новогоднюю ночь. Издание подчеркнуло, что на прошлый Новый год в нескольких городах Германии, в том числе в Берлине, вспыхнули беспорядки с применением пиротехники.