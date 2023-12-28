Опрос INSA: 43% немцев опасаются повторения беспорядков на Новый год
Более 40% жителей Германии опасаются повторения беспорядков на Новый год. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института INSA, проведенного для немецкой газеты BILD.
"43% опрошенных обеспокоены, что на Новый год может повториться прошлогодняя волна насилия. 51% не испытывают такого страха", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что только 21% опрошенных планирует запускать фейерверки на праздники, а 75% граждан ФРГ отказались от этой возможности.
Кроме того, 50% опрошенных выступили за полный запрет на пиротехнику в новогоднюю ночь. Издание подчеркнуло, что на прошлый Новый год в нескольких городах Германии, в том числе в Берлине, вспыхнули беспорядки с применением пиротехники.
Данные о выборке опроса и погрешностях социологического исследования не приводятся. До этого сообщалось, что жители Германии воруют мешки с песком, которые экстренные службы используют для укрепления дамб на фоне наводнений, для защиты собственных домов.