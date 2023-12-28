На Рождество в Нигерии убили 160 христиан

В Нигерии в селах штата Плато в период с 23 по 25 декабря террористы убили 160 христиан, среди которых были священники и их семьи. Об этом сообщает газета Christian Today.

— Террористы убили 160 человек, многие из которых готовились к церковным рождественским программам, с субботы до Рождества в ходе скоординированных нападений на преимущественно христианские районы в штате Плато, Нигерия, — говорится в публикации.

Авторы материала указывают, что в ходе нападения были разрушено порядка 100 домов, где жили христиане.

В свою очередь местные власти подтвердили факты нападения на христианские общины. По словам представителей властей, убийства совершали вооруженные группы, подозреваемые в связях с полувоенизированными группами и террористическими организациями.

Среди прочего издание отмечает, что в Нигерии уже долгое время продолжается насилие против христианских общин. Причиной тому — земельные споры и этнорелигиозные напряжения, передает Christian Today.