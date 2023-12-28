СМИ: На Рождество в Нигерии убили 160 христиан
В Нигерии в селах штата Плато в период с 23 по 25 декабря террористы убили 160 христиан, среди которых были священники и их семьи. Об этом сообщает газета Christian Today.
— Террористы убили 160 человек, многие из которых готовились к церковным рождественским программам, с субботы до Рождества в ходе скоординированных нападений на преимущественно христианские районы в штате Плато, Нигерия, — говорится в публикации.
Авторы материала указывают, что в ходе нападения были разрушено порядка 100 домов, где жили христиане.
В свою очередь местные власти подтвердили факты нападения на христианские общины. По словам представителей властей, убийства совершали вооруженные группы, подозреваемые в связях с полувоенизированными группами и террористическими организациями.
Среди прочего издание отмечает, что в Нигерии уже долгое время продолжается насилие против христианских общин. Причиной тому — земельные споры и этнорелигиозные напряжения, передает Christian Today.
Гонения на христиан происходят не только в Нигерии. На Украине, в ночь на 20 ноября, в храм Архистратига Божия Михаила ворвалась группа людей в военной форме, которую возглавлял клирик ПЦУ, после чего началась бойня.