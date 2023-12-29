Рогов призвал провести на Украине повторный референдум о независимости

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил провести на территории Украины повторный референдум о независимости. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, предыдущий референдум был полностью сфальсифицирован. «А вот где и нужно провести повторный референдум, так это на всем постукраинском пространстве, подконтрольном режиму [Владимира] Зеленского, включая, в том числе, исторически русские города Чернигов, Харьков, Киев, Днепропетровск, Одессу, вплоть до Львова, с вопросом о независимости», — подчеркнул он.

Рогов считает, что итоги референдума в декабре 1991 года, где большинство населения проголосовало за независимость Украины, были сфальсифицированы. Он призвал «исправить историческое преступление, на которое пошла группа сепаратистов из числа местной партноменклатуры и украинских националистов».