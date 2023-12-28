Власти Латвии намереваются депортировать 1213 граждан России, не подавших документы для получения ВНЖ к установленному сроку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по делам гражданства и миграции республики.

В управлении пояснили, что россияне должны были подать документы к установленному поправками к закону об иммиграции сроку — к 30 ноября.

В связи с тем, что эти люди не подали документы, не оформили ВНЖ, не покинули страну было принято решение об их депортации, заметили в ведомстве.