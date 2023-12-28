Посол Израиля в России Бен Цви завершил дипломатическую миссию

Израильский посол в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна завершают дипломатическую карьеру, сообщили в диппредставительстве Израиля в Москве.

«Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД», – сообщили в посольстве, передает ТАСС.

Там добавили, что преемница Бен Цви Симона Гальперин в ближайшие дни прибудет в Москву.