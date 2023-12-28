$90.30-1.40100.55-0.79
Войти в почту

В Израиле поставили ультиматум Турции

Израиль отказывается возвращать посла в Анкару. Глава МИД страны Эли Коэн поставил ультиматум турецким властям в соцсети Х.

«Пока у власти в Турции [президент Тайип] Эрдоган, наш посол не вернется в Анкару», — заявил министр.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сравнившему его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. По его словам, турецкий политик не может поучать других.

В ООН заявили о гибели 300 палестинцев на Западном берегу с 7 октября

До этого Эрдоган заявил, что между действиями, которые Нетаньяху совершает сегодня, и преступлениями Гитлера нет никакой разницы.

В мире
Видео
Биньямин Нетаньяху
Реджеп Эрдоган
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости