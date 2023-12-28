Абрамович решил засудить отклонивший пожертвование банк

Миллиардер Роман Абрамович вместе с израильской благотворительной организацией ЗАКА подал иск против банка «Мизрахи-Тефахот», отклонившего его пожертвование, пишет Globes.

Банкиры не перевели восемь миллионов шекелей (около 2,2 миллиона долларов), предназначавшихся для финансирования поисково-спасательных работ в Израиле, объяснив решение санкциями Евросоюза и Великобритании, введенными против предпринимателя.

По данным журналистов, решивший судиться Абрамович настаивает, что, являясь израильским гражданином, должен получить одобрение от банка на эту операцию. Уточняется, что страна в отношении миллиардера никаких санкций не вводила, а его адвокаты считают позицию кредитной организации «ошибочной и не имеющей никакого законного основания».

В материале отмечается, что Абрамович открыл счет в «Мизрахи-Тефахот» много лет назад и деньги, которые он хотел перечислить на благотворительность, давно лежат на этом счету. В исковом заявлении также говорится, что волонтеры ЗАКА работают на пределе возможностей в условиях военного времени, в связи с чем помощь им сейчас крайне важна. Банк, в свою очередь, пообещал представить свою позицию в суде.