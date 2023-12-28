Глава МИД Израиля: посол не вернется в Анкару, пока у власти в Турции Эрдоган

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что посол страны не вернется в Анкару, пока у власти в Турции находится президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он написал на своей странице в X (бывший Twitter). "Пока у власти в Турции Эрдоган, наш посол не вернется в Анкару", - написал он. До этого турецкий лидер сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером из-за его политики в секторе Газа. 15 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом заявил, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к прекращению огня в Газе. 10 декабря резидент Турции Эрдоган заявил о невозможности справедливого мира на Ближнем Востоке при участии США – Вашингтон ранее заблокировал резолюцию ООН о прекращении огня в Газе.