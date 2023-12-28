Стал известен размер госдолга Украины

Размер государственного долга Украины по состоянию на конец ноября 2023 года достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд), сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу налогового комитета Верховной рады Украины Даниила Гетманцева. Газета.Ru
Депутат зачитал данные Министерства финансов страны, согласно которым к 30 ноября госдолг достиг 5,1 триллиона гривен. Таким образом, в 2023 году соотношение обязательств к ВВП составит около 85 процентов. Lenta.ru
Ранее Украина резко увеличила вложения в американские гособлигации. Ura.Ru