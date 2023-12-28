Страны ЕС отказывают украинским беженцам в выплате пособий

Ряд стран Евросоюза сокращает поддержку украинских беженцев. В частности, Румыния уже несколько месяцев не выплачивает им пособие на проживание, сообщает шведский телеканал TV4.

По данным канала, убежище в Румынии — одной из беднейших стран Евросоюза — нашли около 130 тысяч украинцев.

Большинство из них не знает ни румынского, ни английского языка и не может найти работу. Они плачивали съемное жилье с помощью пособий, однако Бухарест пересмотрел систему поддержки, и финансовая помощь для многих украинских беженцев исчезла.

Украинцы вынуждены тратить на найм жилья свои деньги, а те, у кого их нет, возвращаются на родину, несмотря на военные действия и проблемы с инфраструктурой.

Руководитель центра для украинских беженцев в Бухаресте Мелания Маделена констатировала, что многие беженцы вынуждены паковать вещи и уезжать, однако она может понять и власти страны, прекратившие выплату пособий.

«За пределами городов Румыния невероятно бедна», — заметила она, обратив внимание на то, что жители страны не понимают, зачем нужно помогать украинцам.

Ранее власти Ирландии одобрили сокращение еженедельного пособия, которые выплачивается беженцам с Украины с 220 до 38,8 евро. Кроме того было одобрено и ограничение срока предоставления госжилья до 90 дней беженцам из Украины.