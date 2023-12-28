Шольц надеется, что США продолжат поддерживать Украину

Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ожидает продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

«Канцлер исходит из того, что США и впредь будут поддерживать Украину», — сказал Брюхнер.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который станет последним в текущем году.

В новый пакет американской военной помощи вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, США поставят Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и противотанковые средства.