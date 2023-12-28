Политолог объяснил назначение на ключевые посты в Молдавии иностранцев

Политолог, глава социологической компании Intellect Group Ян Лисневский заявил, что назначение иностранки на пост главы Нацбанка Молдавии связано с нехваткой профессиональных кадров у правящей партии. Об этом он рассказал РИА Новости.

22 декабря парламент Молдавии утвердил назначение Анки Драгу на пост главы Национального банка страны. Драгу более 15 лет проработала в Национальном банке Румынии и Международном валютном фонде, была министром государственных финансов в румынском правительстве, а в 2020-м ее избрали председателем Сената Румынии.

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов выступил против кандидатуры Драгу, отметив, что она получила молдавское гражданство лишь накануне. Депутаты пообещали оспорить назначение Драгу в Конституционном суде.

Как заявил Лисневский, это не первый раз, когда правящая партия «Действие и солидарность» «использует подобные методы из-за нехватки кадров».

«Если партия обращается к соседним странам для довольно важных позиций, то это означает, что сама партия не производит профессиональных кадров, чтобы занять эти должности», - подчеркнул политолог.