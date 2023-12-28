В Британии заявили об излишнем оптимизме Зеленского в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский излишне оптимистичен, когда говорит о прогрессе страны в конфликте с Россией и дает ему оценку. Такое мнение высказал побывавший на Украине журналист Шон Уокер в статье для британского издания The Guardian. Lenta.ru

Однако, отмечает автор, "он (Зеленский - Прим. ред.) больше не самый важный человек в мире в том смысле, в каком он был". Российская газета