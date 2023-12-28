В ООН заявили о гибели 300 палестинцев на Западном берегу с 7 октября

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль расследовать все случаи насилия израильских сил безопасности и поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Согласно опубликованному докладу возглавляемого Тюрком управления (УВКПЧ), с 7 октября по 27 декабря в этом регионе были убиты 300 палестинцев, включая 80 детей.

"Призываю Израиль предпринять немедленные, ясные и эффективные шаги для прекращения насилия поселенцев против палестинского населения, расследовать все инциденты насилия со стороны поселенцев и израильских сил безопасности, обеспечить эффективную защиту палестинских общин от любых форм принудительного перемещения", - отметил верховный комиссар ООН.

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Он призвал Израиль предоставить представителям УВКПЧ доступ в страну.

Согласно докладу, с 7 октября по 27 декабря в результате непропорционального или не вызванного необходимостью применения силы израильскими подразделениями на Западном берегу реки Иордан был убит 291 палестинец, включая 79 детей. Насилие со стороны поселенцев стало причиной гибели 8 палестинцев, в том числе одного ребенка. В докладе отмечается, что еще один палестинец был убит либо службами безопасности Израиля, либо поселенцами. Таким образом, общее число жертв насилия достигло 300.

В документе говорится о "ежедневных массовых арестах", проводимых израильскими службами безопасности на Западном Берегу. Такие действия "регулярно сопровождались физическими и психологическими злоупотреблениями и унижением задержанных", включая "сексуальное и гендерное насилие в отношении мужчин и женщин". С 7 октября были арестованы "около 4 785 палестинцев".