Кулеба обвинил Европу в неумении воевать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киеву недостаточно того вооружения, которое ему поставляет Европа. Оборонная промышленность Запада не может удовлетворить запросы Украины. Кулеба также отметил, что «Европа не умеет воевать».

«Производство вооружений – не самая популярная сфера бизнеса в Европе. Наши друзья потратили слишком много времени на размышления о наращивании производства оружия», – цитирует MK Кулебу.

«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что ранее Кулеба уже высказывался о западной политике. Он сравнил Европу со стадом слонов, отметив, что если Украина является одним из «членов стада», то ее будут защищать.