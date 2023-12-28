Мелания Трамп не появилась на семейном рождественском фото

Бывшей первой леди США Мелании Трамп не оказалось на семейной рождественской фотографии, на которой экс-президент Дональд Трамп запечатлен со своими детьми и внуками. Как сообщает Fox News, Мелании не было на празднике, так как она решила провести время со своей больной матерью.

Источник Fox News, близкий к Мелании Трамп, заявил, что она «всегда была очень предана всей своей семье».

«Неудивительно, что это Рождество она провела со своей больной матерью», — подчеркнул он.

Источник Page Six также сообщил, что мать Мелании Трамп, Амалия Кнавс, находится в больнице, и Мелания предпочла быть с ней, а не на вечеринке, где было сделано семейное фото.

Официально представитель Трампов заявил, что Мелания была занята семейными делами.

После проигранных Трампом выборов 2020 года экс-помощница Мелании Омароса Маниголт Ньюман заявила, что 15-летний (к тому моменту) брак пары подходит к концу. Ньюман утверждала, что Мелания «считает каждую минуту до того момента, когда она сможет покинуть Белый дом и развестись».