Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии чужих детей

Белоруссия «открыта для всех, кто потерял мир в своих странах». Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время участия в благотворительном празднике в рамках акции «Наши дети», передает БелТА.

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Он заверил, что Минск оказывает и будет оказывать помощь «детям, у которых война пытается украсть это детство». При этом Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет чужих детей.

«Они все наши, они родные», — пояснил глава государства.